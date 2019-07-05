شبكة ميديتيرّانيا: الظروف طارئة على متن سفينتنا أليكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت المتحدثة باسم شبكة (Mediterranea Saving Humans) الإنسانية الإيطالية، أليساندرا شوربا، إن “الظروف طارئة على متن سفينتنا (أليكس)”.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد وقعّ مساء أمس، أمر منع رسوّ السفينة (أليكس) التابعة لشبكة الجمعيات الإيطالية التي تراقب منطقة وسط البحر المتوسط وتعنى بإنقاذ المهاجرين، بالإجماع مع نظيريه في وزارتي الدفاع والنقل

وفي هذا السياق، أضافت شوربا في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، والمتواجدة على متن السفينة المذكورة، أن “أمر حظر الدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية، وفقا للمرسوم الأمني​​، تلقيناه فجر اليوم من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، لكننا طلبنا من قائد الزورق الصعود إلى متن السفينة للتحقق من الظروف الطارئة التي نعيش فيها”.

وأوضحت المتحدثة أن “هناك 54 مهاجرًا، بينهم أربع نساء حوامل، بالإضافة إلى أحد عشر شخصا من الطاقم، على متن قارب شراعي لا يتجاوز طوله الـ20م”، وقد “تحقق رجال الشرطة المالية من الحالة التي أبلغنا عنها”.

وأشارت شوربا الى أن “مالطا أبلغتنا بأن ميناء بوس متاح لنا للرسوّ”، لكن “الشروط الأمنية للتتمكن من الوصول إلى جزيرة مالطا لا تتوفر في السفينة، لأن الرحلة تستغرق 11 ساعة على الأقل من الإبحار”، لذلك “لا يمكننا إيصال هذه السفينة إلى مالطا وعلى متنها 54 مهاجرًا، من بينهم مواليد جدد وحوامل، ولهذا طلبنا المساعدة من مالطا وإيطاليا لنقل هؤلاء الأشخاص”.

“لقد أشعرنا مالطا التي أبدت إستعدادها لتوفير الميناء لنا، بعدم امكاننا الوصول إلى هناك بهذه السفينة”، لذلك “نطلب منهم أن يأتون لمساعدتنا لنقل المهاجرين”، واختتمت بالقول “لكن أحداً لم يرد علينا حتى الآن”.