يونكر: أسف لنقص الشفافية في التعيينات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر، عن أسفه بسبب نقص الشفافية في عملية اختيار كبار قادة مؤسسات الاتحاد للفترة ما بين 2019-2024.

وكان يونكر (لوكسمبورغ)، يتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده أثناء زيارته لهلسنكي لافتتاح الرئاسة الفنلندية الدورية للاتحاد، والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

ورأى يونكر أن تسمية خليفته وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فان دير لاين، يشكل تجاهلاً لآراء الناخبين، إذ أن اسمها لم يكن من بين المرشحين الأساسيين الذين طرحتهم المجموعات البرلمانية للتصويت في انتخابات 26 أيار/مايو الماضي.

ومضى قائلاً إن “العملية لم تكن شفافة، كما كانت عليه الحال لدى تسميتي عام 2014، إذ أن الاختيار تم من قبل المرشحين الأساسيين للمجموعات البرلمانية”.

وعبر رئيس المفوضية عن أمله بأن تتبنى فنلندا مواقف شفافة وإيجابية في المستقبل، فإن “فنلندا تصرفت دائماً كدولة مؤسسة للاتحاد مع أنها ليست كذلك، فيما تتصرف دول أخرى مؤسسة للتكتل بعكس ذلك”، على حد قوله.

هذا وتحتاج المرشحة لرئاسة المفوضية اوروسولا فان دير لاين، على غرار المرشحين الباقين لتولي المناصب العليا في المؤسسات إلى موافقة أغلبية أعضاء البرلمان لتثبتهم في مواقعهم الجديدة.

وكانت مجموعة الخضر قد أعلنت أنها ستصوت ضد حزمة التسميات الجديدة، ما يجعل الباب مفتوحاً على صراع جديد بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.