إيني: لا تغيير للإنتاج في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

وفي تصريحات للصحافيين لدى وصوله الجمعة إلى مجمّع إتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديرتي)، في بلدة كاستيلو سفورتسيسكو بميلانو (شمال)، رد الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي على السؤال: “ما هي الأوضاع في ليبيا؟”، بالقول “إن الإنتاج هو نفسه دائمًا”، مختتما بالقول إن “جميع حقول الغاز تتركز في منطقة جنوب العاصمة طرابلس”.

وكان الاتحاد الدولي لقطاع النفط (FederPetroli)، الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي (إيني) وشركة النفط الليبية (Noc)، قد رأى أن “ليبيا بلد في حالة حرب ينبغي الهرب منه”.