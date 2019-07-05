برلسكوني لبوتين: التزام بإلغاء العقوبات “غير العادلة” ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الالتزام بوقف العقوبات “غير العادلة” المفروضة ضد روسيا.

وأعلن حزب (فورتسا إيتاليا) في بيان الجمعة، أن زعيمه برلسكوني التقى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، في روما مساء أمس، في لقاء “تم في جوّ مغلق وسرية تامة”، والذي مثّل “فرصة لإعادة تأكيد علاقات التقدير والصداقة والود الشخصي بين الزعيمين، والأهمية الأساسية للعلاقة بين إيطاليا وروسيا، وبين هذه الأخيرة وأوروبا”.

وذكر البيان أن “الرئيس برلسكوني أكد التزام الحزب بتجاوز الآلية غير العادلة وغير الفعالة للعقوبات المفروضة على روسيا”، وهو “التزام يجد دعماً متنامياً في بلادنا وفي أوروبا”. وذكّر برلسكوني بأن “روسيا تمثل من الناحية التاريخية، الرسالة والمصالح الإستراتيجية، جزء لا يتجزأ من أوروبا والعالم الحر”، لذا “يجب إزالة أي عقبة تقف في طريق هذه العلاقة الودية بشكل متفق ومتفاوض عليه”.

وذكر البيان أن “الرئيس بوتين أكد من جانبه على العلاقات الودية التي تربط روسيا بإيطاليا، والتوقعات الكبيرة للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الرئيس برلسكوني في أوروبا لأجل تسهيل تجاوز التباينات، وإقامة تعاون استراتيجي فعال بين روسيا والاتحاد الأوروبي”.