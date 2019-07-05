سفير إيران لدى روما: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت التهديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير الإيراني في روما، حميد بيات إن “لا دولة في العالم مستعدة لبدء مفاوضات تحت التهديد وإيران ليست استثناءً”، فـ”إذا أراد الأمريكيون التحدث أولاً، فيجب أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار أولا، أو يتعين عليهم بالأحرى تعليق العقوبات”.

وخلال لقائه مجموعة من الصحافيين والخبراء بالشأن الإيراني، بمقر السفارة، الجمعة، أضاف سفير الجمهورية الإسلامية أن “ما يأتي من الولايات المتحدة هي مجرد كلمات فقط، لكن الأعمال هي ما يخبر بالحقيقة حقاً”، ورأى أن “الإدارة الأمريكية هي التي تغذي التوتر في المنطقة”. لكن “تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي لا يناسب أحداً، ولا حتى إيران”.

وذكَّر السفير الإيراني بأن إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار، “وقع في مجالنا الجوي، على بعد 11 ألف كيلومتر عن حدود” الولايات المتحدة، “وفي كل هذا (وفقًا لواشنطن) فإن الإيرانيين يخلقون التوتر”.

وقال الدبلوماسي الإيراني مؤكداً “نحن لا نريد الحرب، لكننا ندافع عن أنفسنا ونحميها من أي عدوان”، واختتم مشيراً الى أن إيران “لن تزود نفسها أبدًا بسلاح نووي، لكنها تمتلك قدرات دفاعية لحماية نفسها ضد أي نوع من التهديد”.