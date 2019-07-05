السفير الإيراني في روما: العلاقات مع إيطاليا تتأثر بالعقوبات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير الإيراني في روما، حميد بيات “لا يمكن إنكار أن العلاقات بين إيران وإيطاليا تعاني بسبب العقوبات والتوترات بين طهران وواشنطن”، لكن “الدولتين لديهما كل الأدوات لتجاوز هذه الصعوبات التي نشأت عن روابط آنية”.

وخلال لقائه مجموعة من الصحافيين والخبراء بالشأن الإيراني، بمقر السفارة، الجمعة، أضاف سفير الجمهورية الإسلامية أن “كلا من إيطاليا وإيران تمتلكان كل الإمكانيات لتصبحا شريكتان ممتازتان كما كانتا في الماضي”، على أمل أن “تتحسن العلاقات وأن نعود إلى ما قبل عام 2018، عندما تجاوز حجم التبادل التجاري الخمسة مليارات يورو، وكانت إيطاليا شريكنا الأول داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح السفير أن “تصميم إيران على تطوير علاقاتها مع إيطاليا قوي حقًا”، واختتم مسلطا الضوء على أنه بعد “اعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد طهران، شهد إطار العلاقات الاقتصادية مع روما تغيّراً كبيراً”.