رئيس البرلمان الأوروبي الجديد يكرم ضحايا الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في أول ظهور علني له، قام رئيس البرلمان الأوروبي الجديد ديفيد ساسولي، بتكريم ضحايا هجوم مدينة بروكسل الارهابي في 22 آذار/مارس 2016، واستهدف المطار الدولي واحدى محطات مترو الأنفاق الرئيسية في المدينة.

وقد تم انتخاب ساسولي (ينتمي إلى المجموعة الاشتراكية – الديمقراطية إيطاليا)، يوم أمس خلال أول جلسة عامة للبرلمان الجديد الناتج عن انتخابات 26 أيار/مايو الماضي.

وقد وضع الرئيس الجديد للجهاز التشريعي الأوروبي باقة من الزهور البيضاء أمام “حائط الذكرى”، المُقام في المحطة التي شهدت أحد فصول الهجوم.

وقال ساسولي، إن “زيارتي إشارة رمزية أولى من أجل جميع الشهداء وكل ضحايا الإرهاب، يجب ألا ننسى”.

وشدد ساسولي على ضرورة الإبقاء على الحذر والتصميم من أجل محاربة العنف والإرهاب.