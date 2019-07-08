بروكسل: العثور على كميات كبيرة من المتفجرات بأحد المنازل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد النيابة العامة في بروكسل الأنباء المتداولة حول العثور على كمية كبيرة من المتفجرات في احد المنازل في بلدية أندرلخت في العاصمة البلجيكية.

وأوضحت النيابة أن رجلاً عثر على كمية من المتفجرات والمسامير في منزل اشتراه حديثاً وكان يقوم بأعمال الترميم في داخله.

وقد تم فتح تحقيق فوري بالموضوع منذ مساء السبت الماضي، ساعة الإبلاغ عن “المكتشفات”.

ورغم أن النيابة أكدت أن هذا النوع من “التجهيزات” قد استخدم قبل ذلك من قبل إرهابيين، إلا أنها لا تستطيع القول بأن المتفجرات كانت معدة للقيام بهجوم وشيك.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم النيابة العامة في بروكسل دونيس غومان، “هناك ميل للاعتقاد بأن هذا المكان ما هو إلا مخبأ قديم تم فيه إخفاء أسلحة ومتفجرات”.

وحول ما تم اكتشافه من قبل عناصر الشرطة، أكد غومان أن الأمر يتعلق بسكاكين وصواعق ومسامير بالإضافة إلى مواد تستخدم في صنع قنابل يدوية.

ومضى قائلاً: ” لمصلحة التحقيقات، لن نتحدث حالياً عن مشتبه بهم”.

ويذكر أن السلطات الأمنية البلجيكية كانت أعلنت سابقاً أنها لا تزال تبحث عن كميات من الأسلحة مخبأة في مكان مجهول، يًشك بأنها على صلة بالهجمات التي وقعت في بروكسل في 22 آذار/مارس 2016.