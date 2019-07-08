عسكريا بحرية إيطاليَين يمثلان أمام محكمة لاهاي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لاهاي – تعقد اليوم وفي الـ20 من الشهر الجاري، الجلسة النهائية للحكم في قضية السفينة (إنريكا ليكسي) التي وقع على متنها حادث أطلاق عسكريي البحرية الإيطاليَين ماسيميليانو لاتورّي وسلفاتوري جيروني، النار على صيادَين هنديين ظنا منهما بأنهما من القراصنة.

وكان الحادث قد وقع في الـ15 من شباط/فبراير 2012 قبالة ساحل ولاية كيرالا، جنوب الهند، خلال مهمة لحماية سفينة تجارية إيطالية.

وبهذا الصدد، قال وزير الخارجية الإيطالي الأسبق جوليو تيرتسي في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الاثنين، إنه “خلال الإجراءات التحكيمية التي تم تفعيلها أصلاً من قبل حكومة مونتي حينها، وبعد تحركات عامة عديدة أعادت إطلاقها حكومة رينزي لاحقاً، تراكم كثير من التأخير، وبشكل خاص بعد القرار الذي لا معنى له، المتمثل بإعادة عسكريي مشاة البحرية إلى الهند”.

وأشار تيرتسي إلى أن “قرار المحكمة إجرائي إلى حد ما، لأنه يتعلق بالرد المفترض تقديمه حول الاختصاص للحكم بالقضية، سواء من جانب الهند أم إيطاليا”. وأردف “أشك بوجود قضائي ما مستعد لإنكار أن الاختصاص يعود للقضاء الإيطالي، ما لم يكن بالطبع، قضائياً هندياً”.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أنه وفقًا للوثائق نفسها التي أصدرها الجانب الهندي، يُشار الى أن “موقع السفينة (إنريكا ليكسي) كان بعيدًا عن المياه الإقليمية الهندية”، وكذلك “أن الطريقة التي أجبرت بها السفينة على الرسوّ على الساحل الهندي، كانت غير قانونية”.

وأعرب تيرتسي عن “الأمل بوضع حدٍّ وفي أقرب وقت ممكن، لهذه القضية الطويلة التي طالت حقوق اثنين من جنود بحريتنا المشاركين بأنشطة دولية لمكافحة القرصنة وفقًا للمعايير الدولية”. واختتم بالقول إن “الجلسة قد تقتصر على اصدار قرار موجز، ولا يسعني إلا الأمل يتطلب هذا القرار انتظار أشهر أخرى”.

في السياق ذاته، كتبت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا على (فيسبوك)، أن “لدى الحكومة الإيطالية أقصى درجات الثقة بمحكمة التحكيم الدولية”. وأردفت “أعزائي سالفاتوري وماسيميليانو، لستما لوحدكما، لا أنتما ولا أسرتاكما. أبعث لكما عناقاً كبيراً باسم الحكومة ووزارة الدفاع بأسرها”.