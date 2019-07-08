الخارجية الايطالية: وزاري مجموعة السبع الكبرى ناقش تحديات منطقة الساحل الافريقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية اليوم الاثنين أن نائبة وزير الخارجية، إيمانويلا ديل ري، شاركت في إجتماع وزراء التنمية في مجموعة الدول السبع الكبرى، الذي إنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس في 4 تموز/يوليو. وذكرت أنه من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها: إعادة تمويل صناديق التنمية، والتحديات في منطقة الساحل الافريقي، واعتماد إعلان مشترك بين مجموعة الدول الخمس بمنطقة الساحل والسبع الكبرى (G7 + G5) بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع حالات الطوارئ في المنطقة.

واشارت وزارة الخارجية الايطالية في مذكرة بهذا الصدد، إلى أن “الوثيقة المعتمدة، بمبادرة من إيطاليا ، اعترفت بالدور الذي يلعبه الشتات والمجتمع المدني في تنمية مجتمعات المهاجرين الأصلية”. ونقلت المذكرة عن نائبة وزير الخارجية نأكيدها على أن هذه “الوثيقة تمثل إشارة سياسية مهمة لأنها تقدم تحليلا مشتركا لأسباب الهشاشة في منطقة الساحل والعلاجات الممكنة للتعامل معها”.

وفي خطابها أمام المؤتمر، اقترحت ديل ري “عقد حلقة دراسية في العام القادم لمجموعة السبع تركز على استراتيجيات لتعزيز دور الشتات كعنصر فاعل في التنمية في بلدان المنشأ”.

وكانت السلطات الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية جان إيف لودريان جمع في باريس وزراء التنمية في مجموعة السبع الكبرى وبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) والمنظمات الدولية الكبرى التي تُعنى بالتنمية (الأمم المتحدة والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الصحة العالمية). واشارت إلى أن الاجتماع يأتي لبحث إشكالية الهشاشة في منطقة الساحل وسيقترحون حلولاً مشتركة ومنسقة من أجل التعامل مع الضرورة الملحة في هذه المنطقة، كما سيقترحون إجراءات طويلة الأجل.