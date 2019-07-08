وزير المالية الايطالي: من السابق لأوانه ترشيح دراغي لرئاسة صندوق النقد الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الايطالية جيوفاني تريا أنه “من السابق لأوانه” الحديث عن ترشيح محافظ المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي لرئاسة صندوق النقد الدولي، خلفا للفرنسية كريستين لاغارد.

وإتفق القادة الاوروبيون مؤخراً على ترشيح لاغارد لخلافة الايطالي دراغي، الذي تنتهي ولايته في المصرف المركزي الاوروبي نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وقال تريا للصحفيين، على هامش اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل اليوم الاثنين “لن نتحدث اليوم عن الترشيحات لخلافة لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي”.

وبشأن فرضية تبادل لاغارد ودراغي لمنصبيهما، قال تريا “أولاً وقبل كل شيء، يجب معرفة فيما إذا كان دراغي على إستعداد لتولي هذا المنصب ومن ثمّ توافر الإجماع العام” بشأنه. ورفض وزير المالية الايطالي الكشف عن الشخصية التي تدعمها حكومة بلاده لرئاسة صندوق النقد الدولي، مكتفيا بالقول “من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين” في الوقت الراهن.