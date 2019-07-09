الاتحاد الأوروبي: الحوار بين الأطراف الأفغانية خطوة نحو السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الاتحاد الأوروبي في الحوار بين الأطراف الأفغانية المختلفة، بما في ذلك حركة طالبان، خطوة هامة نحو السلام.

جاء الموقف الأوروبي في بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، والتي اعتبرت أن السلام مطلب وحق للشعب الأفغاني.

وتعتبر جلسات حوار الدوحة و التي استمرت أياماً تمهيداً لمفاوضات رسمية قادمة، بهدف رسم خطة سلام تُخرج أفغانستان من الفوضى الأمنية، خاصة وأنها تُعقد في موازاة محادثات أخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.

وأشارت مايا كوسيانيتش في البيان إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه السياسي والمالي للأطراف الأفغانية المختلفة، حيث “سنواصل العمل مع الحكومة وجميع المحاورين الآخرين لضمان مفاوضات سلام شاملة تحترم رغبة الشعب”، وفق كلامها.

ويركز الاتحاد على ضرورة أن تكون دولة أفغانستان مكاناً آمناً لكافة شرائح الشعب وأن تؤمن حماية لحقوق المجموعات الضعيفة.