مفوضية شؤون اللاجئين: كفى تجريماً لمنظمات إنقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى “وضع حد لتجريم المنظمات غير الحكومية”، المعنية بإنقاذ المهاجرين “ومراجعة المرسوم الأمني ـ ​​مكرر”.

وفي تصريحات صحافية على هامش عرض تقرير حول “الاصغاء للمهاجرين القُصّر غير المصحوبين بذويهم ومشاركتهم في المجتمع الإيطالي”، الذي أعدته الهيئة الضامنة للطفولة والمراهقة (Agia) ومفوضية شؤون اللاجئين (Unhcr)، أضافت المتحدثة باسم المفوضية لمنطقة جنوب أوروبا، كارلوتّا سامي، أن “الاعتقاد بأن عدم وجود من يسعى لإنقاذ الناس في البحر المتوسط ​​يمثل رادعاً للهجرة، أمر فاشل”.

وذكرت سامي أن هذا الفشل “لا يظهر من خلال المعطيات وحسب، بل وبالحقائق أيضًا”، فـ”هو يعني ترك مزيد من الناس يموتون في البحر، بشكل يتناسب وعمليات الإنقاذ”.

وذكّرت سامي بأنه “سبق للمفوضية أن أبدت موقفها بطريقة محددة ودقيقة للغاية، من المرسوم الأمني، ​​الذي نطالب بمراجعته، وقبل كل شيء وبشكل عام، بضرورة وقف حملة التجريم ضد المنظمات غير الحكومية”. واختتمت بالقول إن “هذا لا يوجه إلى إيطاليا فقط”.