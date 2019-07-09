مدير إيني: موزمبيق ستصبح ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز بعد قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المدير التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إلى أن موزمبيق ستصبح، بحلول عام 2024-25، ثاني أهم دولة من حيث صادرات الغاز الطبيعي في العالم بعد قطر”، على الرغم من أنها “لم تبدأ بعد في تصدير الغاز، ولهذا السبب هناك حاجة إلى تقنيات لاكتشاف وتطوير الحقول”.

وقال ديسكالزي، خلال منتدى الأعمال الإيطالي – الموزمبيقي اليوم الثلاثاء، “هناك حاجة لإستثمارات ضخمة. نحن منذ أن بدأنا حفر الآبار الأولى استثمرنا بالفعل أكثر من 8 مليار دولار والتي ستصل إلى حوالي 25 مليار دولار من هنا حتى عام 2024 ، بالتعاون مع شركاء آخرين، لوضع حقول أخرى في مرحلة الإنتاج “.

وأشار مدير عملاق الطاقة الايطالي، إلى أن حقل كورال (Coral) البحري سوف يبدأ الإنتاج في عام 2022 ثم هناك حقل آخر تم تطويره مع شركة إكسون، والذي سينتج مع كورال 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. هذا سيعني عائدًا مهمًا جدًا للبلاد ، والتي سوف تحقق، خلال 20-25 عامًا، عائداً يبلغ حوالي 100 مليار دولار، وهذا شيء رائع حقًا، لا يمثل سوى ثلث الغاز الذي اكتشفناه القابل للتطوير. إنها منطقة ستشهد نمواً ضخماً”.