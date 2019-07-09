وزراء خارجية دول أوروبية وموغيريني: قلق من تصرفات ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر كل من وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني عن قلقهم البالغ من قيام ايران بخرق التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق الموقع عام 2015.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عن الوزراء والمسؤولة الأوروبية اليوم.

ولاحظ المسؤولون الأوروبيون تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن ايران تقوم بأنشطة تخالف التزاماتها خاصة لهجة تخصيب اليورانيوم لحد أعلى من المسموح به في الاتفاق.

وقال المسؤولون الأوروبيون في بيانهم: “يجب أن تعمل أيران لعكس هذه الأنشطة والعودة للامتثال الكامل لبنود الاتفاق دون تأخير”.

وكانت أيران قد أكدت أنها تريد البقاء ضمن هذا الاتفاق.

ودعا موقعو البيان جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والعمل على تخفيف التوترات المستمرة بشأن أنشطة ايران النووية.

ولوح الوزراء بإمكانية عقد اجتماع عاجل للجنة مشتركة لمعالجة قضايا الخرق الإيراني، وذلك وفقاً لبنود الاتفاق الموقع بين 5+1 وطهران عام 2015.