إيطاليا تسعى لنيل مقعد مفوض شوؤن المنافسة بالاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم الثلاثاء أن مقعد مفوض شؤون المنافسة في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد يظل “الهدف الرئيسي” لبلاده.

وقال في جلسة استماع أمام لجنتي السياسة الاوروبية في مجلسي الشيوخ والنواب “لقد تحدثنا أيضًا عن حقيبة التجارة، الصناعة وكذلك الزراعة، لكن الهدف يظل منصب مفوض شؤون المنافسة”.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني قد أعلن في وقت سابق أنه سيسعى لتسمية مفوض إيطالي في الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد “يهتم بمصالح المواطنين الايطاليين”. وقال سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة الاكبر تمثيلاً على المستوى الوطني في البرلمان الأوروبي الجديد، “ما يهمني هو وجود مفوض إيطالي يرعى مصالح الإيطاليين ، وهو أمر لم يحدث في السنوات الأخيرة. هناك شخص ما كان على خطأ في إرساله لسيدة لتمثلنا في مجال السياسة الخارجية”، في إشارة إلى فيديريكا موغيريني، التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي. وأردف “المفوض الألماني يعمل من أجل تحقيق مصالح الألمان، والمفوض الفرنسي يهتم بمصالح الفرنسيين، بينما لم يهتم المفوض الإيطالي بتحقيق مصالح الإيطاليين”.