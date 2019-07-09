رئيس وزراء إيطاليا: نحن أول مستثمر أوروبي في موزمبيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء إن بلاده هي “أول مستثمر أوروبي في موزمبيق”.

وأضاف في تصريحات مشتركة مع رئيس جمهورية موزمبيق فليب جاسينتو نيوسي بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة روما “سوف تستمر بلادنا في التركيز على موزمبيق. مجموعة إيني وشركة سايبم تنفذان استثمارات هناك بقيمة 35 مليار دولار”.

وبدوره، قال رئيس موزمبيق إنه عقد مع كونتي “اجتماعًا أخوياً وصريحًا”، مضيفاً “نحن منفتحون على الحوار في سياق علاقاتنا وليس فقط في مجال الأعمال والاستثمارات الصديقة للبيئة”، حيث “تحدثت معه عن عملية نزع سلاح المتمردين في موزمبيق وعن الاحداث التي تقف حاجزا أمام هذا العمل السلمي”.