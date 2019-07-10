المبعوث الأممي لليمن في واشنطن للدفع بعملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- يقوم المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث هذين اليومين بزيارة للعاصمة الأميركية واشنطن، حسبما أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.

ووفق المتحدث، فإن غريفيث سيعقد إجتماعات مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة الوضع في اليمن، وذلك من أجل الحصول على دعم أمريكي لـ”دفع عملية السلام قدما ووضع حد للنزاع في اليمن.”

وذكرت الأمم المتحدة أن زيارة المبعوث تأتي في إطار “جهوده الدؤوبة لجلب السلام إلى اليمن”، حيث التقى الأسبوع الماضي وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي لمناقشة عملية السلام وتنفيذ اتـفاق ستوكهولم، وأكد من هناك “أهمية عمان في تحقيق السلام في اليمن”.

وخلال نفس الجولة الخليجية، حطّ غريفيث أيضا في أبو ظبي حيث التقى وزير الدولة للخارجية الإماراتي أنور قرقاش ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، مؤكدا أن “التزام الإمارات ودعمها يشجّعنا على مواصلة جهودنا”.