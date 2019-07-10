برلماني إيطالي يدعو سالفيني لإحاطة عن مزاعم بتلقي تمويل روسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني: “إحضر الى مجلس النواب للإحاطة عن هذا الحدث”. ويشير هنا الى لقاء تم تسجيله ونشره على موقع (Buzzfeed) الإعلامي، “بين عناصر أمن روسيين وأعوان من حزب سالفيني (الرابطة)، تم التفاوض فيه على خطة لتمويل الحزب من خلال تسويق النفط الروسي”.

وبهذا الصدد، قال النائب من الحزب الديمقراطي المعارض إيمانويلي فيانو، موضحاً “لسنا قضاة، بل نحن نعبر عن آراء سياسية”، فـ”إذا كان ما نسمعه صحيحًا، فسيكون هذا أمرًا لا سابق له”، لذا “ولإنكار محتوى الاجتماع في نهاية المطاف، نطلب من الوزير الإحاطة حول الموضوع في قاعة مجلس النواب”، فمن “هنا ينبغي على الإيطاليين معرفة صحة ما تم وصفه من عدمها”.

من جانبه، أعلن زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني “لقد رفعت دعوى في الماضي”، بهذا الصدد “وسأفعل ذلك مرة أخرى اليوم وغدًا وبعد غد”، واختتم مؤكداً “لم نأخذ أبداً أي روبل، يورو، دولار أو لتر من الڤودكا كتمويل من روسيا”.