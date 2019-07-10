إتفاقية تعاون إستراتيجي بين آدنكرونوس وأوروبا برس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت مجموعة (آدنكرونوس) الايطالية ووكالة (أوروبا برس) الإسبانية على إتفاقية تعاون إستراتيجية طويلة الأجل.

وتأتي الاتفاقية من رؤية مشتركة حول دور الإعلام النوعي، النقيض لإنتشار المعلومات غير المتحقق منها، إلى جانب الرغبة القوية المشتركة لدعم الاعلام الاوروبي في أعلى مستوياته.

وترغب مجموعة (آدنكرونوس) ووكالة (أوروبا برس) في تعزيز دورهما في المجتمع وتوسيع نطاق العمل على المستوى الدولي، مع ادراك الحاجة إلى تعاون إعلامي أكبر بين الدول الأوروبية وما تفرضه ثورة التحول الرقمي التي تنتظم سوق المعلومات والاتصالات. وتشمل الاتفاقية التعاون بين قسمي الاتصالات بين المجموعتين الاعلاميتين ضمن عملية شراكة متميزة في مشروعات تستهدف الاسواق الإيطالية والإسبانية والأوروبية. بصفة عامة.

ورأى رئيس ومؤسس مجموعة آدنكرونوس، حامل وسام (فارس العمل) جوزيبي مارّا ، أن هذه الاتفاقية “ستساهم في تعزيز العمل الاعلامي في أوروبا وستسمح لنا بالتطلع إلى المستقبل من خلال مشاريع مع المؤسسات الأوروبية، بالاستفادة من الموثوقية والخبرة المتراكمة”. وأردف “نحن نفكر سويًا في سيناريوهات محتملة لتقديم خدمات لجهات ثالثة عبر الوسائط الاعلامية السمعية والبصرية والتصوير الفوتوغرافي. وكذلك حفز التفاكر في دور وكالات الاعلام الخاصة في جميع أنحاء أوروبا وفي العالم، حيث يتعين على الناشرين اليوم الحفاظ على العلاقة مع القراء حول مواضيع متجددة مثل الاستدامة، الهجرة، الحقوق والتنوع، وإلا فإن مؤسساتهم مهددة بالانقراض “.