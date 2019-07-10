محكمة العدل الأوروبية: تعيين ايطاليين وسويدي في هيئة المحكمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تسمية ثلاثة قضاة جدد ضمن أعضاء محكمة العدل الأوروبية.

وقد تم تعيين كل من القاضي روبرتو ماسترويانّي والقاضية أورنيلا بوركيا، أعضاء في المحكمة للفترة ما بين الأول من أيلول/سبتمبر 2019 حتى 31 آب/أغسطس 2025.

كما تمت تسمية السويدي نيل وال، عضواً في المحكمة للفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وذلك لتعويض استقالة كارل غوستاف فيرلاند.

وتأتي هذه التعيينات ضمن إطار عملية التجديد الجزئي لهيئة المحكمة والتي تضم 23 قاضياً وقاضية ينتهي تفويضهم بنهاية شهر آب/أغسطس القادم.

وتتم تسمية القضاة والمحامين العامين في هذه المحكمة بناء على توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد التشاور مع لجنة متخصصة مستقلة.