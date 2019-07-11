السفير التركي في روما: أوروبا تخلت عنّا وعن إيطاليا أمام الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال السفير التركي في إيطاليا، مراد سليم إيسنلي إنه من ناحية إدارة تدفقات الهجرة، تم ترك إيطاليا وتركيا “وحدهما” من قبل الاتحاد الأوروبي.

وخلال لقائه صحافيين في روما، نُظم لمناسبة الذكرى الثالثة لانقلاب 15 تموز/يوليو 2016 الفاشل في تركيا، أضاف الدبلوماسي التركي أن “إيطاليا على حق في طلب دعم أكبر من أوروبا لإعادة توزيع المهاجرين القادمين من ليبيا، وأنا متضامن مع حكومة روما”، مؤكدًا أن “وضع المهاجرين الوافدين من ليبيا هو الشيء نفسه الذي عشناه مع الأشخاص الفارين من سورية”.

وأشار السفير إيسنلي الى أنه “لذلك، فأن أزمة الهجرة موضوع صعب للغاية لكي يتمكن الشركاء الأوروبيون الآخرون من فهمه”، في حين أن “تركيا قادرة على فهم المطالبات الإيطالية بشكل أفضل”.