وزير إيطالي: نرغب في تقارب بين موسكو وواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الشؤون الاوروبية الايطالي الجديد، لورينتسو فونتانا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، عن رغبة حكومة بلاده في إحداث تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفي إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على الاخيرة على خلفية الازمة الأوكرانية.

وقال فونتانا، الذي تولى أمس منصبه الجديد بعد أن كان وزيرا لشؤون الاسرة والإعاقة، “روسيا جزء من أوروبا وإزالة العقوبات ستعزز إنتعاش التجارة الدولية”.

واضاف فونتانا، القيادي في حزب الرابطة والمقرّب من وزير الداخلية ماتيو سالفيني، “روسيا شريك كبير والعقوبات المفروضة عليها تسببت في مشاكل لبلادنا وتجاوزها يعني تعزيز التجارة الدولية وتخطي ما حدث في أوكرانيا”.

ورأى الوزير، الذي وصف بـ”السخيفة” التقارير الاعلامية التي تحدثت عن تمويل روسي سري لحزب الرابطة، أن “مهمة التصالح مع روسيا والتعاون معها هي في صميم مهام الاتحاد الاوروبي، لأن روسيا كانت دائمًا جزءًا من القارة العجوز”.