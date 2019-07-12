غوتيريش يدين قصف المستشفيات بشمال غرب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته بشدة “الغارات الجوية المستمرة التي تؤثر على المدنيين في شمال غرب سورية، بما في ذلك تلك التي تصيب المنشآت الطبية والعاملين في مجال الصحة”.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، صدر مساء أمس الخميس، أشار فيه إلى “ورود أنباء عن إصابة العديد من المرافق الصحية بالأمس، بما في ذلك مستشفى في معرة النعمان، أحد أكبر المستشفيات في المنطقة، وكان قد تم نشر إحداثياته عبر آلية الأمم المتحدة لفض النزاع.“

وشدد الأمين العام على “وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية”، وقال: “يجب على أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.

وجدد غوتيريش “الدعوة العاجلة إلى التمسك بمذكرة التفاهم الصادرة في أيلول/سبتمبر 2018 بشأن إدلب”.