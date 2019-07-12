سالفيني يهدد بمقاضاة من يتهم حزبه بتلقي أموال روسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- هدد وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليوم الجمعة بمقاضاة كل من يتهم حزبه (الرابطة) بتلقي دعم مالي من روسيا.

وكتب سالفيني، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم، في تغريدة على منصة (تويتر): “روسيا؟ الأمر كله مثير للسخرية. لم نطلب أبدًا روبل أو دولار من أحد”.

وأضاف سالفيني في إشارة إلى فتح الادعاء العام في مدينة ميلانو ملف تحقيقات بشأن مزاعم تلقي حزبه تمويلاً سرياً من موسكو، عبر صفقة تصدير نفط روسي إلى إيطاليا، “أنا أحترم عمل الجميع. ضميري مرتاح. سوف أقاضي كل من ينسب إلى حزب الرابطة أموال روسية. حسابات الحزب المالية شفافة”.

وفي تغريدة لاحقة، قال سالفيني، الذي يتمتع بعلاقات صداقة مع الرئيس الروسي ويطالب برفع العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو، “عندما نذهب إلى الخارج نتحدث عن السياسة والاتفاقيات التجارية لصالح الشركات الإيطالية. هناك إغداق في الفنتازيا. هل هذه جدية: هاكرز روس للتلاعب بالانتخابات، النفط والامريكان. …. “.