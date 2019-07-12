وزير الشؤون الاوروبية الايطالي: على الاتحاد النظر في مسألة الهجرة وافريقيا ككل

روما- رأى وزير الشؤون الاوروبية الايطالي الجديد، لورينتسو فونتانا، في إشارة إلى معالجة ظاهرة تدفقات الهجرة، أن “المبدأ الأساسي هو منع الاتجار بالبشر وضمان أن تبدأ أوروبا في النظر بمسألة الهجرة وأفريقيا بأبعادها الكلية”.
وأضاف فونتانا، القيادي في حزب الرابطة، في مقابلة مع صحيفة محلية بعد 48 ساعة من توليه منصبه الجديد بعد أن كان وزيرا لشؤون الاسرة والإعاقة، “هناك نقطة أخرى هي إصلاح إتفاقية دبلن”، التي تنص على تقديم المهاجرين لطلبات اللجوء إلى البلد الأوروبي الذي دخلوه أولاً وليس إلى ذلك الذي إنتقلوا إليه لاحقاً.