وزير الشؤون الاوروبية الايطالي: على الاتحاد النظر في مسألة الهجرة وافريقيا ككل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الشؤون الاوروبية الايطالي الجديد، لورينتسو فونتانا، في إشارة إلى معالجة ظاهرة تدفقات الهجرة، أن

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المبدأ الأساسي هو منع الاتجار بالبشر وضمان أن تبدأ أوروبا في النظر بمسألة الهجرة وأفريقيا بأبعادها الكلية”.