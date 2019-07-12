محافظ المصرف المركزي الايطالي: النشاط الاقتصادي في حالة ركود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأى محافظ المصرف المركزي الايطالي إينياتسيو ڤيسكو أن “النشاط الاقتصادي في إيطاليا يعيش حالياً حالة ركود متأثراً بشكل خاص بقلة حيوية القطاع الصناعي، على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ في الربع الأول من هذا العام”.

وقال ڤيسكو ، مخاطباً ملتقى للجمعية المصرفية الايطالية (ABI) في مدينة ميلانو “وفق بياناتنا، تتوقع الشركات تباطؤا في الطلب في الأشهر المقبلة وتوسع متواضع جداً في الاستثمارات بشكل عام خلال هذا العام”. وأضاف “تقديرات نشرة منتصف العام ذكرت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يساوي 0.1% في عام 2019 وأقل قليلا من 1% في المتوسط في العامين التاليين”.

وعزا محافظ المصرف المركزي الايطالي التقديرات الضعيفة للنمو في المستقبل القريب إلى “المخاطر المرتبطة بالتطورات الدولية وتلك المرتبطة بالطلب المحلي”.