مصدر أوروبي: نسعى لتعزيز دورنا في المرحلة القادمة في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر دبلوماسي أوروبي مطلع أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل تعزيز حضوره في السودان في المرحلة القادمة، أي بعد انتقال السلطة لحكومة مدنية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الاتحاد يساهم إلى جانب الأمم المتحدة في التحضير لمؤتمر “أصدقاء السودان”، المنتظر عقده في وقت لاحق

ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل، مكتفياً بالتأكيد على أنه يعول كثيراً على نتائج الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الفنلندي في المنطقة حالياً.

ويقوم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو لذي تراس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بزيارة لكل من السودان، أثيوبيا، مصر، السعودية والإمارات.

ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة إحداث توازن بين مختلف القوى في السودان والاقليم بعد تسليم السلطة لحكومة مدنية، حيث “لا يمكن تجاوز مصالح العسكريين أيضاً”، وفق المصدر نفسه.

واعتبر المصدر أن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير إلى اتفاق، أمر جيد يحتاج إلى تنفيذ عملي ليعطي الثمار المرجوة.

هذا وسيناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الملف السوداني خلال اجتماعهم الدوري الاثنين القادم في بروكسل، لبحث “المساعدات الهامة والمتعددة الجوانب التي سنقدمها للبلاد بعد تسليم السلطة للمدنيين”، وفق المصدر.

وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي في السودان قد نقلت عن هافيستو قوله لدى وصوله إلى مطار الخرطوم إن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم السودان في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخه “، منوها بأنه “لا يزال الانتقال المدني السلمي والمنظم هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية في السودان. ويمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح”.