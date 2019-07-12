مصادر أوروبية: لا تواصل معنا بشأن تحالف ضمان أمن الملاحة بالخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت مصادر أوروبية مطلعة عدم تلقي اتصالات من الطرف الأمريكي بشأن تشكيل تحالف دولي لضمان أمن الملاحة في منطقة الخليج.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى وجود مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد فرادى حول هذا الأمر، منوهة بأهمية ضمان حرية الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

ولم تصرح المصادر عن موقف الاتحاد، بوصفه كتلة موحدة من هذه المسألة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوتر الحاصل بين ايران والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية الملف النووي.

ويرى الاتحاد الأوروبي، حسب المصادر نفسها، أن الوقت لم يحن بعد للقول أن الاتفاق الموقع مع ايران عام 2015 حول أنشطتها النووية قد انتهى بالفعل، وأن المجال لا زال مفتوحاً لإنفاذه.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على مسارات متعددة من أجل إنقاذ الاتفاق، رغم الآثار الضارة للانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه، حيث “يرحب بأي جهد دولي يهدف إلى الحفاظ على هذا الاتفاق”، وفق كلام المصادر نفسها,

ويرى الاتحاد الأوروبي أن ايران لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة في خرقها للاتفاق، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يستدعي تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عنها في الاتفاق نفسه,

وكانت ايران قد التزمت بالاتفاق لمدة 40 شهراً متواصلة، قبل أن تبدأ مؤخراً بمخالفة بعض بنوده تدريجياً.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التطورات الأخيرة في الملف النووي الإيراني، خلال اجتماعهم الدوري يوم الاثنين القادم في بروكسل.