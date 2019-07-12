برلمانية إيطالية تطلب استدعاء سفير فرنسا لمنح باريس ميدالية للقبطان كارولا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالبت برلمانية إيطالية باستدعاء سفير فرنسا لدى بلادها لقرار باريس منح ميدالية شرف لقبطان سفينة (سي ووتش٣) كارولا راكيته.

وكانت راكيتي (ألمانية 31 عاماً) قد بقيت تحت الإقامة الجبرية في محافظة أغريجينتو (صقلية)، لمدة 3 أيام، إثر خرقها المياه الدولية الإيطالية وعصيان أوامر الدورية البحرية لقوات الشرطة المالية بالتوقف، أخلي سبيلها من ثم بناء على حكم قاضي تحقيق المحافظة المذكورة.

وقالت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني معلقة، “إنه عار لفرنسا، حيث ستقوم مدينة باريس بتسليم ميدالية (Grand Vermeil)، وهي أعلى وسام باريسي، للقبطان راكيته، لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر”، ولأنها “مطلوبة للعدالة الإيطالية”. وأردفت “إنه استفزاز غير مقبول”.

وذكرت ميلوني “إنهم الفرنسيون أنفسهم الذين قصفوا ليبيا وما يزالون يشعلون فتيل الحرب الأهلية ويبيعون الأسلحة بشكل غير قانوني في ليبيا، يستغلون أفريقيا ويُخضعونها ويغلقون موانئهم أمام سفن المنظمات غير الحكومية، التي تصد النساء الحوامل على الحدود”.

وتساءلت البرلمانية اليمينية “ما الذي يجب تعانيه إيطاليا بعد من هؤلاء الناس؟”، داعية “الحكومة الى إعلاء صوتها واستدعاء السفير الفرنسي للمطالبة بتوضيح هذه الأعمال العدائية ضد إيطاليا”.

وكانت سفينة الإنقاذ المذكورة، التابعة لمنظمة (سي ووتش) الالمانية غير الحكومية، قد دخلت يوم 26 حزيران/يونيو الماضي إلى المياه الايطالية وعلى متنها 42 مهاجراً، متجاهلة تحذيرات خفر السواحل، في وقت جدد فيه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، التأكيد على عدم السماح بإنزال المهاجرين، مهددا بنشر قوات أمنية في ميناء لامبيدوزا.