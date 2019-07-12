موغيريني تزور العراق والكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بزيارة كل من العراق والكويت خلال اليومين القادمين.

ومن المقرر أن تبحث فيديريكا موغيريني خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في البلدين، قضايا تتعلق بالتعاون المشترك ومواضيع السياسة الخارجية الإقليمية.

وفي الكويت، ستقوم موغيريني بافتتاح مقر البعثة الدبلوماسية الأوروبية في هذا البلد، وحسب البيان الصادر عن المفوضية اليوم، فإن “هذا دليل على تصميم الاتحاد تعميق علاقاته مع الكويت”.

وحول زيارة موغيريني للعراق، أكد مصدر أوروبي مطلع أن المسؤولة الأوروبية تريد التأكيد مرة أخرى على أهمية الدور الذي تلعبه بغداد في تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة في المنطقة.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي والعراق قد أطلقا مؤخراً مبادرة مشتركة من أجل تعزيز وتقوية مركز العراق ضمن محيطه الإقليمي.

ويرى الأوروبيون أن باستطاعة العراق المساهمة في الجهد الدولي لتهدئة الأمور في منطقة الخليج، نظراً لعلاقاته مع ايران والولايات المتحدة الأمريكية.