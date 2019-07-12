إيطاليا: أكثر من ألف بلاغ عن تمويلات للإرهاب عام 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير مالي إيطالية أن “على الرغم من ركود تنظيم (الدولة الإسلامية)، فلا يزال إدراك التهديد الإرهابي في بلادنا مرتفعاً، مما أدى إلى زيادة مستمرة في عدد البلاغات عن المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة المعلومات الخاصة بالمالية الإيطالية”.

وأضاف التقرير السنوي لمدير وحدة المعلومات المالية لإيطاليا (UIF)، كلاوديو كليمنتي أن “في عام 2018، تجاوزت هذه البلاغات الألف”، وأن “قوات الشرطة المالية اعتبرت أكثر من 450 منها تستحق التحقيق بشأنها”، مبينا أن “حوالي 60٪ من البلاغات تتعلق بالسحب والمدفوعات النقدية، وإرسال واستقبال التحويلات المالية من خلال دوائر تحويل الأموال”.

وأوضح كليمنتي، أن البلاغات عن عمليات مشبوهة قد ترتبط بالإرهاب، “حتى لو كانت تشير عادة إلى عمليات بمبالغ متواضعة، يمكنها الكشف عن معلومات ممكنة كبيرة، لتوفيرها أدلة، آثار وعلاقات مالية مفيدة لتفسير السلوكيات، تحديد الروابط الذاتية وإعادة بناء الشبكات المحتملة من المؤيدين والميسرين”، لهذه العمليات.