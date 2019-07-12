وفد امني مصري في غزة مع تصاعد المواجهات الحدودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – وصل وفد امني مصري رفيع المستوى الى قطاع غزة، اليوم الجمعة، مع تصاعد حدة المواجهات على الحدود بسن الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي.

وقدرت مصادر اسرائيلية ان نحو 6 الاف فلسطيني شاركوا في التظاهرات قرب حدود قطاع غزة اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان 40 فلسطينيا “اصيبوا من قبل قوات الاحتلال، الاسرائيلي منهم 22 اصابة بالرصاص الحي شرق قطاع غزة”.

من جانبها، قالت الاذاعة الاسرائيلية ان “الجيش الاسرائيلي قام بنصب مزيد من منظومات القبة الحديدية في جنوب اسرائيل، وذلك في ضوء التقديرات بان (حماس) قد ترد على مقتل أحد عناصرها أمس شمال قطاع غزة بنيران قوة عسكرية اسرائيلية”.

واضافت “كما كثف تواجد المنظومات على امتداد الحدود مع قطاع غزة في اعقاب مقتل العنصر الحمساوي أمس بنيران جنود عن طريق الخطأ”.

وتزامناً مع ذلك، وصل وفد أمنى مصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع وعضوية مسؤول الملف الفلسطينى في الجهاز اللواء أحمد عبد الخالق إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز.

وكان الوفد الامني المصري التقى مسؤولين من حركة (فتح) في مدينة رام الله في الضفة الغربية امس.