إيطاليا: تماثيل معصوبة العينين ضد سياسات الحكومة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – تماثيل ونافورات عامة تم عصب عيونها خلال الليل في مدينة تورينو (شمال) بشرائط قماش حمراء من قبل أشخاص مجهولين، ترك قربها منشورات مجهولة كتب عليها “تماثيل معصوبة العينين”، انتقادا لسياسة الهجرة للحكومتين الحالية والسابقة.

ويُقرأ في نهاية بعض المنشورات “إن الطريقة الوحيدة لتحسين ظروفنا المعيشية هي الاستيقاظ، مواجهة المشاكل الملموسة للناس والنضال من أجل مستقبل أفضل لهم”، وحتى لو “كنا نعتقد أن لا علاقة لنا بالأمر، فنحن متورطون فيه. إننا نطلب من الجميع خلع هذه العَصابات عن اعينهم، امتلاك الشجاعة، وألا يكونوا شركاء”.

هذا وقد تم إزالة العَصابات عن التماثيل من قبل الشرطة، بينما يقوم عناصر مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) بالتحقيق في الأمر لتعقب المسؤولين عن المبادرة”.