حركة خمس نجوم: سالفيني يطلق الترهات والبدع بهدف الدعاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت حركة خمس نجوم الإيطالية، “نحن لا نفهم لماذا لا يزال (نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو) سالفيني يتحدث بالهراء والأكاذيب حول التعديلات على المرسوم الأمني ـ مكرر”.

وكتبت الحركة، شريكة حزب الرابطة في الإئتلاف الحاكم بإيطاليا، على صفحتها في (فيسبوك) الجمعة، “فلنوضح الأمور قليلا: التعديلات المرفوضة التي يتحدث عنها سالفيني، تحمل توقيعنا أيضًا، وهو يعرف هذا جيدًا”، متسائلة “فلماذا يتحامل على حركتنا ويهاجمنا، وبأي منطق؟”.

وتابعت خمس نجوم، “من الواضح أن لا وجود لمشكلة سياسية بل فنية”، فـ”عدم قبول التعديلات لا يعتمد على الحركة، والمواطنون لا يكترثون للجدل”، بل “نحن نذكّر بالأحرى أننا نريد حقًا حل مشكلة تجارة الهجرة، لذلك قدمنا التعديل الذي يصادر على الفور سفن المنظمات غير الحكومية”. وأوضحت الحركة “لأننا إن كنا نريد إيقاف عمليات رسو قوارب الهجرة، فعلينا فعل ذلك بالوقائع”، بينما “مع مهاجمة حركتنا، فإن المشكلة الوحيدة هنا تبدو السعي دائمًا إلى كسب القبول الانتخابي من خلال إطلاق النار على كل شيء وضد الجميع”، وهذا “موقف يخلو من المسؤولية”.

وأضافت خمس نجوم “نحن نتفهم الاحتياجات الدعائية البحتة ومشكلة التمويلات من مصادر غامضة، لكننا ننتظر صدقًا من جانب الرابطة”. واختتمت بالقول “يجب قول الحقيقة للمواطنين دائمًا وكفى”، لذا “علينا العمل جيدًا وبأقصى قدر من الشفافية دائمًا”.