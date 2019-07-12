البرلمان الأوروبي بصدد دعوة قبطان سي ووتش لجلسة استماع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستعد لجنة الحريات المدنية، العدل والشؤون الداخلية (Libe)، التابعة للبرلمان الأوروبي لدعوة قبطان سفينة (سي ووتش٣) كارولا راكيته لجلسة استماع.

وأعلن عن ذلك عضو البرلماني الأوروبي من حزب (فورتسا إيتاليا) فولفيو مارتوشييللو، والذي رأى أن “قرار اللجنة دعوة كارولا راكيته للتحدث الى البرلمان الأوروبي، يمثل خطأً عميقاً”.

وتابع البرلماني اليميني “لقد طلبنا أن يتمكن ممثلون عن قوات الشرطة المالية الإيطالية ووزارة الداخلية الإيطالية، من المشاركة بالجلسة ذاتها، للدفاع عن صورة بلادنا، في محاولة تهدف إلى الإساءة لصورة إيطاليا”.

هذا وقد تم اليوم رفع دعوى للنيابة العامة في روما، بتهمة “التشهير والتحريض على الجريمة”، من قبل القبطان راكيته، ضد وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وقالت مصادر قضائية إن “الوثيقة تطالب من بين أمور أخرى، بمصادرة حسابات التواصل الاجتماعي للوزير، والتي أرفقت ببعض مشاركات الوزير والعديد من تعليقات المستخدمين المناهضة للقبطان راكيته”.