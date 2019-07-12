إيطاليا: اجتماع للمحققين باختطاف سيلفيا رومانو في كينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – عقد اجتماع في روما بين محققين من إيطاليا وكينيا، لبحث قضية إختطاف عاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو، التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في قرية قريبة من مدينة ماليندي.

وكانت عصابة مسلحة قد قامت بخطف رومانو (23 عاماً)، من القرية المذكورة، الواقعة جنوب شرقي كينيا، بعد أن قامت بإطلاق النار على عدد من السكان، مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص.

وقالت مصادر قضائية إن “هناك ملفاً مفتوحاً في مكتب المدعي العام، للتحقيق في عملية اختطاف لأغراض الإرهاب”، بينما “تم تنفيذ بعض أوامر الاعتقال في كينيا”، في إطار القضية.

وذكرت المصادر ذاتها أن “الاجتماع يعقد في إطار التعاون القضائي بين إيطاليا وكينيا، بمشاركة المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب فيدريكو كافيرو دي راو، المحامي العام في روما جوفاني سالفي”، بينما “يحضر من الطرف الكيني المحامي العام غيتو مويغاي”، أما “من الجانب التحقيقي فقد شارك بالاجتماع عناصر مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Ros) التابع لقوات الدرك (كاربينييري)”، فضلا عن “محققي قوات الشرطة المالية، ورئيس الشرطة الكينية”.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد قال في الـ28 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “نحن على اتصال دائم مع السلطات في كينيا لإجراء عمليات البحث التي نقوم بها، ونحن متحمسون للقيام بكل ما يلزم لجعل مواطنتنا تعود الى الوطن”.