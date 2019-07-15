حماس ترفض دعوات قيادي فيها لقتل اليهود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – رفضت حركة (حماس) تصريحات قيادي فيها دعا إلى قتل اليهود في العالم، مشيرة إلى أن الصراع “ليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين”.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) فتحي حمّاد قد دعا في خطاب يوم الجمعة الماضي إلى “قتل اليهود في العالم” زاعما إن “فلسطينيين يتحضرون لمثل هكذا عمليات”، وهو ما استهجنه الفلسطينييون من مختلف الفصائل.

وقالت حركة (حماس) في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم “توقفت قيادة حركة المقاومة الإسلامية عند التصريحات التي وردت في الخطاب الجماهيري لعضو المكتب السياسي للحركة، الأخ المجاهد فتحي حماد أمام المحتشدين في مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ 12/07/2019م، وتأكيداً على سياساتنا الثابتة نوضح ما يلي”.

واضافت “إن هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين، وسبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم”.

وتابعت (حماس) “إن مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن الاجماع الوطني على شعبيتها وسلميتها لا يعني السماح للاحتلال بالتغول على المتظاهرين السلميين وقتلهم واستهدافهم. وندعو جماهير شعبنا للالتزام بما تقرره الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار من سياسات وقرارات وفعاليات”.

إلى ذلك قالت (حماس) “نجدد تقديرنا الكبير للوسطاء كافة وفي مقدمتهم الأشقاء المصريين على جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية”.