وفد من حماس يصل الى موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا قياديا منها وصل الى العاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران، إن وفدًا من قيادة الحركة وصل اليوم الإثنين إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح بدران في بيان أن الوفد يترأسه الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة.

واضاف مسؤول العلاقات الوطنية أن الزيارة إلى موسكو تأتي في إطار توثيق العلاقات الثنائية بين الحركة وبين الحكومة الروسية”، واختتم نافيًا أن “يكون لها علاقة بملف المصالحة”.