إحصائية: إيطاليا قبل الأخيرة أوروبيا بعدد الخريجين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنها تقف عند المركز قبل الأخير على مستوى الاتحاد الأوروبي من ناحية أعداد الخريجين الشباب.

وأبرز تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن إيطاليا “لا تزال بعيدة عن الهدف الأوروبي في مجال التعليم، والذي يتطلع إلى رفع نسبة الحاصلين على الدرجة الجامعية بين سن 30 إلى 34 عامًا، إلى 40٪، والذي وصل عام 2018 إلى 40.7٪ على صعيد الاتحاد الأوروبي ككل، مع تجاوز فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لهذه النسبة منذ سنوات، بينما بلغت هذه الحصة في إيطاليا الـ27.8٪”.

وكشفت المعطيات أنه “على الرغم من التحسن في النسبة العام الماضي (زيادة بـ0.9 نقطة مقارنة بعام 2017) ونمو أعلى من المتوسط ​​الأوروبي بين 2014 و2018 (3.9 نقطة مقابل 2.7 نقطة) فإن بلادنا تقع في نهاية طابور الاتحاد الأوروبي”.

هذا وترمي الاستراتيجية الأوروبية لعام 2020 رفع نسبة الخريجين الجامعيين بين 30 إلى 34 عامًا إلى 40٪.