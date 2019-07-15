برلسكوني: اقتصادنا يتدهور وإيطاليا الأخيرة أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني إن “اقتصادنا سيئ، وهو الأخير أوروبياً لأنه الوحيد الذي لا ينمو”، كما أن “لدينا أعلى معدل بطالة بنسبة 10.9٪، ومن بين هؤلاء، هناك مليون و600 ألف عامل إيطالي بدون عمل منذ أكثر من سنة”.

ولدى لقائه في ميلانو أعضاء ومدراء فريق مونتزا لكرة القدم، الاثنين، أعرب برلسكوني عن رفضه لحكومة ائتلاف (الرابطة ـ خمس نجوم)، قائلا “يجب علينا أن نرسلهم إلى بيوتهم على الفور”، واستشهد ببعض البيانات التي تنقل صورة سوداء عن حالة اقتصاد البلاد.

وتابع زعيم (فورتسا إيتاليا)، “نحن معزولون عن أوروبا، فإن لدينا آخر اقتصاد من ناحية النمو ونحن البلد الأكثر بطالة”، مؤكداً “يجب أن نرسل هذه الحكومة إلى البيت في أقرب وقت ممكن”، واختتم بالقول “لكي نعود إلى حكومة من يمين الوسط تعتمد حزبنا محوراً للإئتلاف”.