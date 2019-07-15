إحصائية: مستوى التعليم الإيطالي الأدنى في الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن مستوى التعليم في البلاد هو الأدنى في نطاق الاتحاد الأوروبي.

وأبرز تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن “في إيطاليا، تقدر حصة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عامًا والذين حصلوا على مؤهل واحد على الأقل في المرحلة الثانوية بنسبة 61.7٪ في عام 2018 (بزيادة بـ0.8 نقطة مئوية عن عام 2017)، وهي قيمة تقل بكثير عن المتوسط ​​الأوروبي، الذي يساوي 78.1٪”، أي بزيادة 0.6 نقطة عام 2017.

وكشفت المعطيات أن “هذا الاختلاف يتأثر بانخفاض الحصة في الفئات العمرية بين 25-64 عامًا مع الدرجة الجامعية”، فهم “أقل من اثنين من بين كل عشرة إيطالييين”، أي بنسبة 19.3٪، بزيادة 0.6 نقطة مقارنة بالعام السابق، “مقابل أكثر من ثلاثة من كل عشرة في أوروبا”، بنسبة 32.3٪، وبزيادة 0.8 نقطة مقارنة بالعام السابق.

وأشار البيان الى أن “اتجاه السنوات الأخيرة إيجابي”، ومع ذلك فـ”بين عامي 2014 و 2018، كان نسبة السكان الحاصلين على درجة علمية قد حظيت بنمو أقل بشكل طفيف من الاتحاد الأوروبي”، وهي “2.4 نقطة مقابل 3.0 نقطة”، في أوروبا.