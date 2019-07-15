إيطاليا: توقيع سبع اتفاقيات تجارية مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إيطاليا توقيع سبع مذكرات تفاهم تجارية مع جمهورية الصين الشعبية، الاثنين.

وقد التقى نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو في قصر الحكومة الإيطالية (كيجي) اليوم، أمين سر الحزب الشيوعي لمدينة تيانجين، لي هونغ تشونغ، في لقاء ثنائي يشهد، مرة أخرى، على التعاون المكثف والصداقة بين إيطاليا والصين.

وقال بيان صدر بهذا الصدد، أن “زيارة لي هونغ تشونغ، التي يضاهي منصبه في الصين دور نائب رئيس الوزراء، تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في آذار/مارس الماضي، والتي تم خلالها توقيع اتفاقيات هامة من قبل الحكومتين”، مثل “تلك المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق”، وكذلك “الزيارة اللاحقة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي شارك في نيسان/أبريل الماضي في المنتدى الثاني على طريق الحرير الجديدة في بكين”.

وذكر البيان أنه “في نهاية الاجتماع الذي جرى بحضور نائب رئيس الوزراء دي مايو والوزير لي، تم توقيع سبع اتفاقيات تجارية من قبل هيئات وشركات إيطالية وصينية في القطاعات الصناعية والثقافية والرياضية، بقيمة محتملة تصل الى 500 مليون يورو”.

وأشار البيان الى ان “الهدف من الإتفاقيات، تعزيز التجارة مع الصين، وبشكل خاص مع المناطق الأخرى غير التقليدية في بكين وشانغهاي، مثل مدينة تيانجين”، وفي هذا الصدد “ستقوم الشركات الإيطالية بمهمة في الفترة بين 25 و27 أيلول/سبتمبر 2019 الى تيانجين”، والتي “تهدف إلى تعزيز تصدير السلع المتميزة في سوق تهتم للغاية بالمنتجات الإيطالية”.

ولفت البيان الى أنه “بالإضافة إلى ذلك، فمن المقرر أن تكون هناك عدة بعثات لهيئات اقليمية صينية الى إيطاليا في الأشهر المقبلة لتكثيف التعاون بين مؤسسات البلدين، مما سيسمح، في ظل الذكرى الخمسين للعلاقات بين إيطاليا والصين عام 2020، بمواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين”.