وزيرة الدفاع الإيطالية: التصنيع العسكري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن “هيئة الصناعات الدفاعية هي واحدة من القطاعات الرائدة والأكثر تنافسية في الاقتصاد الوطني”.

وذكرت الوزيرة ترينتا لمناسبة مؤتمر “الفضاء، الدفاع والأمن: حان الوقت للخيارات الاستراتيجية”، أنه “لا يمكن لسياسة أمنية فعالة ما أن تستغني عن توفر القدرات التكنولوجية والصناعية المتطورة”.

وشددت وزيرة الدفاع في هذا السياق على أن “الشركات العاملة في قطاع الطيران والدفاع والأمن تشكل بالتأكيد مورداً قيماً من حيث الإنتاج والمهارات والتوظيف”، لذا “يجب أن نعرف كيفية حمايتها. أنا مقتنعة تمامًا بأن التفوق التكنولوجي والموقع التنافسي للشركات في هذا القطاع يجب أن يكون محمياً”.

وأضافت ترينتا أن “الالتزام بتعزيز هذا القطاع يعد أولوية بالنسبة للحكومة ولوزارة الدفاع بشكل خاص”، فـ”هناك حاجة لتشجيع مواصلة تطوير قاعدة صناعية متينة، حديثة وفعالة يتم تنفيذها بالتعاون مع العالم الأكاديمي، مراكز التميّز والقطاع الصناعي الخاص”، وذلك “على الصعيدين الوطني والدولي”.