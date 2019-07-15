موغيريني: الاتفاق النووي ليس في وضع جيد ولكنه حي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وايران عام 2015 حول أنشطة الأخيرة النووية ليس بصحة جيدة ولكنه لا يزال حياً.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، أقرت خلاله بتعقيد وصعوبة الوضع.

ومضت قائلة إن “لا بديل عن الاتفاق الموجود حالياً، فهو عامل حاسم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية الى أن النقاش المعمق الذي تم اليوم في بروكسل حول الاتفاق أدى إلى “توافق” الجميع على ضرورة تسريع وتوسيع آلية التبادل التجاري مع ايران (اينستكس)، والتأكيد على فتحها أمام أطراف داخل وخارج الاتحاد.

ويقول الأوروبيون إن هناك عدة دول خارج وداخل التكتل مهتمة باستعمال هذه الآلية لمتابعة التجارة مع ايران، مع اقرارهم بأن الأمر قد لا يلبي بالضرورة طموحات الإيرانيين، حيث “يجري نقاش بين الدول حول ما إذا كان بالإمكان ادخال تجارة النفط ضمن هذه الآلية”، وفق كلام موغيريني.

ويعتقد الأوروبيون أن من شأن هذه الآلية المساعدة على خفض التصعيد وتطويق بعض آثار العقوبات الأمريكية المفروضة على أيران.

أما بشأن إمكانية تفعيل آلية حل النزاعات، فقد أوضحت موغيريني أن الخرق الإيراني الحاصل حالياً للاتفاق لا يعتبر نهائياً وأن ايران لا تزال قادرة على التراجع، وبالتالي فلا داعي لتفعيل المادة 36 منها.

وتنص المادة المذكورة على إمكانية تفعيل آلية فض النزاعات في حال حدث خرق غير قابل للتراجع.

وحث الوزراء الأوروبيون ايران على التراجع عن الخروقات التي قامت بها للاتفاق، مع تأكيدهم أن الالتزام الإيراني امر حازم للمحافظة على ديمومة هذه الصفقة.

هذا وناقش الوزراء مواضيع تتعلق بالسودان والعراق والبعد الخارجي للهجرة وكذلك عمليات التنقيب التركية في المياه الواقعة شمال جزيرة قبرص أيضاً.