كونتي: المناورة الإقتصادية تعدّ بمقر الحكومة وبأزمنة يحددها رئيس الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يتصاعد التوتر في أوسط الحكومة الإيطالية بسبب الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صباح الاثنين مع النقابات والاتحادات التجارية في مقر وزارة الداخلية.

وتعليقا على هذا الأمر، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مخاطباً الصحافيين خارج مقر الحكومة، قصر (كيجي) “أعتقد أن زعيم قوة سياسية يريد لقاء الشركاء الاجتماعيين يعد أمراً جيداً وعادلاً”، فـ”حتى النائب الثاني (لويجي) دي مايو يمكنه أن يفعل الشيء نفسه مع حركة 5 نجوم”.

وأردف كونتي “ومع ذلك، فإذا كان هناك من يعتقد اليوم بأننا لا نستجيب فقط لطلبات الشركاء الاجتماعيين بل نستبق موضوعات وتفاصيل عما يعتقد بأنه ينبغي أن يكون المناورة الاقتصادية، فهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، فنحن ندخل بذلك في إطار عدم ملاءمة مؤسساتية”.

وأكد رئيس الوزراء أن “المناورة الاقتصادية سيتم وضعها في قصر (كيجي)، بحضور وزير الاقتصاد وجميع الوزراء الآخرين المعنيين، ولا تتم في مكان آخر، ولا اليوم”. وخلص الى القول إن “رئيس الوزراء يقرر في الوقت المحدد، بعد التشاور مع الوزراء الآخرين، ووزير الاقتصاد قبل كل شيء، فالأوقات اللازمة لا يقررها الآخرون”.