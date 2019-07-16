برلمانيون أوروبيون يؤكدون رفضهم التصويت لصالح فون دير لاين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – اعادت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي التأكيد على نيتها التصويت ضد المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين.

وكانت فون دير لاين قد تحدثت اليوم خلال جلسة عامة أمام البرلمان الأوروبي شرحت فيها أولويات عملها للفترة ما بين 2019-2024، خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملفات المناخ والهجرة والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

ولم تقتصر الأصوات المعارضة لتعيين فون دير لاين على رأس المفوضية الأوروبية على أصوات الخضر، إذ أن نواب منتمين إلى مجموعات المحافظين واليمين المتطرف وبعض المستقلين أعلنوا عزمهم التصويت ضدها.

وتحتاج المرشحة الألمانية إلى أصوات 347 برلمانياً ليتم تثبتها في منصبها الجديد، ولكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، رغم موافقة كل من الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين عليها وعددهم 290 صوتاً.

وللحصول على أغلبية مريحة، تحتاج فون دير لاين، لأصوات الاشتراكيين الديمقراطيين وعددهم 154 نائباً، ولكن “ينوي ثلث أو ربما نصف هؤلاء التصويت ضدها”، حسب مصادر برلمانية.

وكان البرلماني الاشتراكي بول مانييت (بلجيكا)، قد دعا كافة الاشتراكيين إلى التصويت ضد المرشحة الألمانية.

وفي حال فشلت فون دير لاين في الحصول على الأغلبية المطلوبة، فلن تتمكن من الحصول على فرصة ثانية أمام البرلمان، وهنا يتعين على زعماء الدول اقتراح شخص آخر لشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وفي حال تمت الموافقة عليها، فستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ التكتل الموحد، أما في حال الفشل، فسيدخل الاتحاد في أزمة مؤسساتية وسياسية جديدة.

ومن المقرر أن تجري جلسة التصويت مساء اليوم في ستراسبورغ.