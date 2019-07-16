سالفيني: تصريحات فون دير لاين عن المهاجرين مثيرة للإهتمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني خطاب وزيرة الدفاع الألمانية، أوروسولا فون دير لاين المرشحة لرئاسة المفوضية الاوروبية، بأنها “مثيرة للإهتمام”.

وقال سالفيني في حديث للصحفيين في مدينة جنوة الثلاثاء، تعليقا على خطاب المرشحة الألمانية أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ “لقد أدلت ببعض التصريحات المثيرة للاهتمام حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحول تعديل النظم الاوروبية التي تعتبر إيطاليا مركزاً لإستقبال المهاجرين”.

وأضاف وزير الداخلية الايطالي، الذي أغلق موانئ بلاده أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين، “سنرى فيما إذا كانت ستؤكد هذه الرغبة في التصدي لتجار ومهربي البشر”.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية قد تعهدت خلال خطابها بالتقدم بمقترح لإبرام “ميثاق جديد للهجرة واللجوء” يتضمن إصلاحاً لنظام دبلن للاجئين المعمول به حالياً ، لحل الخلاف الراهن في بشأن إدارة ملف الهجرة، حال انتخابها رئيسة للجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد.