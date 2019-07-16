تاياني: إن لم يتحرك الاتحاد الأوروبي فسيصل المهاجرون بالملايين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – حذّر رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) في البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني من أن الاتحاد الأوروبي إن لم يتحرك، فسيصل المهاجرون بالملايين الى القارة العجوز.

وأضاف تاياني الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي متحدثًا خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ، الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بالهجرة، أناشدكم بالتفكير في الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال لخطة حقيقية لأجل أفريقيا”، فـ”في عام 2050 سيكون لدينا 2.5 مليار أفريقي”.

وأشار رئيس البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته، الى أن “أوروبا إذا لم تتصرف، فسنواجه غزو ملايين الناس وليس الآلاف”، مؤكداً أن “الكادر المقبل للمفوضية الأوروبية سيتوجب عليه فعل الكثير”.

وفيما يتعلق بحماية سيادة القانون، لفت تاياني إلى أن “اليوم مضى 21 شهراً بالضبط منذ مقتل (الصحفية المالطية) دافنيه كاريانا غاليزيا، وما نزال لا نعرف من هم المحرضون على هذه الجريمة”. واختتم بالدعوة الى “وجوب الدفاع عن سيادة القانون في كل مكان”.

وكانت الصحفية غاليزيا قد تم اغتيالها في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر 2017، عبر زرع قنبلة في سيارتها، والتي أطلق البرلمان الأوروبي على قاعة الصحافة بمقره في ستراسبورغ اسمها إكراما لذكراها.