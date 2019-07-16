هنية يوجه رسائل لقادة لبنان “مشتكيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- وجه رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، رسائل الى قادة لبنان مشتكيا إجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين.

وقالت الحركة، في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن هنية وجه رسائله الى رئيس الدولة اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

واضافت “عبر هنية خلال الرسائل عن شكره وتقديره لمواقف الدولة اللبنانية الشقيقة المشرفة والمؤيدة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في نضاله من أجل انتزاع حريته وكرامته، ونوه بموقف لبنان الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتغييبها عبر ما يسمى صفقة القرن وأدواتها ورشة البحرين الاقتصادية”.

واستدركت “عبر هنية عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وبحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم، وقال إننا نرى في حركة حماس أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة”.

واعتبر هنية إن “هذه الإجراءات لا تخدم العلاقة الأخوية ومسار الحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما تدفع إلى مزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، مثمناً حرص قادة لبنان الكبير على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في لبنان”.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) عن “تطلعاته بالتدخل من أجل وقف تلك الإجراءات وتمكينهم من العيش بكرامة، فهم ضيوف على لبنان وسيبقون محافظين على هويتهم ومتمسكين بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها”.

وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اعربت ايضا عن رفضها للاجراءات الجديدة.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في تغريدة على (تويتر): “كلنا ثقة بان صوت اللبنانيين الأحرار شركاء الدم والمصير المشترك بتجاوز قرار التعامل مع الفلسطينيين كعمالة وافده سينتصر”. وأردف “نحن شعب شرد من وطنه قبل اكثر من 70 عاما ونيف وعيوننا ترنو نحو فلسطين وشعارنا لا للتوطين ونبحث عن كرامة الوجود المؤقت والعيش الكريم ، ولا وطن لنا غير فلسطين”.